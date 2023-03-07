Gelişen ülkelerdeki dolar krizi üretimi aksatıyor...

Dünyanın en kırılgan bazı gelişmekte olan ekonomilerinde dolar sıkışıklığı hammaddeden tıp malzemelerine birçok kritik ürüne erişimi zorlaştırıyor.

Bu durum ameliyatlardan, havayolu seferlerine, otomobil üretiminden enerji üretimine, kritik bir çok alanda faaliyetleri sekteye uğratıyor.

Bloomberg'in haberine göre, bu ülke ekonomilerinin büyük bir kısmı sorun yaşıyor ve para birimleri de büyük değer kaybına uğradı. Bazı ülkelerin ekonomik çöküş içinde olduğu ve Pakistan gibi ülkelerin de bir kez daha temerrüte düşme ihtimalinin olduğu belirtiliyor.