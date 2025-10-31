Gelişmekte olan piyasalara para akıyor

Gelişmekte olan piyasa hisse senedi endeksi, yapay zeka patlaması ve zayıf doların sermaye girişlerini artırmasıyla Ekim ayında 10 aylık artışını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.



MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi Cuma günü yüzde 0,2 düştü, ancak bu ay yüzde 4,8'lik yükseliş trendini korudu. Endeks, Ocak'tan Ekim'e kadar her ay yükseliş kaydetti. Bu, en son 1993'te görülen bir başarıydı.



Bloomberg'in haberine göre, Asya yarı iletken, donanım ve veri merkezi tedarik zinciri hisseleri küresel yapay zeka talebiyle yükselirken, gelişmekte olan piyasa hisseleri bu yıl hissedar servetine 6 trilyon dolar ekledi. Bu arada, Donald Trump'ın ticaret politikaları ve zayıflayan dolar, para yöneticilerini ABD varlıklarının ötesine çeşitlendirmeye yöneltti. Çin'de ise hedefli teşvikler, kazanç tahminlerini, fon akışlarını ve piyasa duyarlılığını güçlendirmeye yardımcı oldu.



New York merkezli AllianceBernstein'ın gelişmekte olan piyasa hisseleri başkanı Sammy Suzuki, "ABD dolarının zayıflaması büyük bir etken oldu. Gelişmekte olan piyasa hisseleri artık sadece bankalar, emtialar ve telekomünikasyondan ibaret değil. Daha fazla fikri mülkiyet içeriğine sahip teknoloji, tüketici ve tıp sektörleri bugün çok daha büyük ağırlıklara sahip." dedi.



YAPAY ZEKA YÜKSELİŞE ÖNCÜLÜK EDİYOR



Bu yükseliş, endeksin yılbaşından bu yana elde ettiği kazancı yüzde 31'e çıkardı. Bu, 2017'den bu yana en büyük yıllık artış. Yapay zeka ile ilgili hisseler artışın yaklaşık yarısını oluşturuyor ve bu da gelişmekte olan ülkelerin son on yılda emtia ihracatçısı olmaktan teknoloji ve tüketici odaklı pazarlara nasıl dönüştüğünü gösteriyor.



Gelişmekte olan piyasa hisseleri de sekiz yıl aradan sonra ilk kez ABD'li hisse senetlerinden daha iyi performans gösteriyor. Bu durum, Morgan Stanley de dahil olmak üzere para yöneticilerini uzun vadeli bir yükselişin başlaması çağrısında bulunmaya yöneltiyor.



MSCI endeksindeki şirketlerin kazanç tahminleri Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyelere yükselerek, gelişmekte olan piyasalar ile ABD hisse senetleri arasındaki değerleme farkını daralttı. MSCI Endeksi, ileriye dönük fiyat-kazanç oranlarına göre, yıl başındaki yüzde 45'e kıyasla şu anda yüzde 39 iskontoyla işlem görüyor.



Risk varlıklarındaki son artış, son günlerdeki bir dizi ticaret anlaşmasının ardından ticaret gerginliklerinin hafiflediği algısı ve Çin ile ABD arasında varılan ticaret ateşkesinden sonra geldi.



Citigroup stratejisti Rohit Garg, müşterilerine yazdığı bir notta, "Özetle, çok az ayrıntı olmasına rağmen, ABD Başkanı Donald Trump'ın iyimser tavrı ve ticaret anlaşmalarının duyurulması bu hafta belirsizliğin bir kısmını ortadan kaldırmaya yardımcı oldu ve bu durum küresel hisse senetlerinde risk iştahını daha da artırdı" ifadelerini kullandı.



Öte yandan yatırımcılar, ülkenin yerli rafinerileri korumak amacıyla rafine edilmiş petrol ürünlerine yüzde 15 ithalat vergisi getirmesinin ardından Nijerya varlıklarını yakından takip ediyor.