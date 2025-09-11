Gelişmekte olan piyasalara para aktı

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) verilerine göre, yatırımcılar Ağustos ayında gelişmekte olan piyasa hisse senetlerine ve borçlanma kağıtlarına 44,8 milyar dolarlık yatırım yaptı. Bu rakam, Temmuz ayının revize edilmiş 38,1 milyar dolarlık rakamını, Ağustos 2024'ün 28,2 milyar dolarlık rakamını önemli ölçüde geride bıraktı.



Çin hisse senetleri ve borçlanma kağıtları, toplam 39 milyar doların üzerinde sermaye girişi çekerek bu artışa öncülük etti. Çin dışındaki gelişmekte olan piyasa borçlanma kağıtlarına 13,2 milyar dolarlık sağlıklı bir giriş görülürken, ancak Çin dışındaki gelişmekte olan piyasa hisse senetleri 7,4 milyar dolarlık çıkış yaşadı.



Dört aydır ilk kez görülen bir durum, yatırımcı duyarlılığında bir değişiklik olduğunu işaret etti.



IIF'nin kıdemli ekonomisti Jonathan Fortun, "Bu, bahardan bu yana gelişmekte olan ülke hisse senedi akışları için en zayıf ay oldu ve Çin dışındaki pazarlara yönelik duyarlılıkta önemli bir tersine dönüşü yansıtıyor" dedi.



Buna rağmen, daha yumuşak ABD enflasyon verileri ve Fed'in faiz indirimi beklentileri, gelişmiş piyasalardaki düşük faiz oranları yüksek getirili gelişmekte olan ülke yatırımlarını daha cazip hale getirdiği için gelişmekte olan ülke varlıklarını destekleyebilir.



Bölgesel olarak, Asya 18,1 milyar dolarlık girişle başı çekerken, onu Latin Amerika 8,9 milyar dolar, gelişmekte olan Avrupa 8,7 milyar dolar ve MENA 5,8 milyar dolar izledi.



Fortun, Çin'in gelişmekte olan ülke portföy akışlarını domine etmeye devam ettiğini, yatırımcıların konumlandırmasının ise politika sinyallerine ve küresel risk faktörlerine karşı oldukça duyarlı olduğunu belirtti.