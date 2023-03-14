Gelişmekte olan ülkelerin hisse senetleri yılın en düşüğünde

ABD merkezli Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) iflasının yankıları sürüyor.

İflas sonrası Çin ve Hong Kong borsalarının da aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelerin borsaları, ABD'nin enflasyon verisinin öncesinde yılın en düşük seviyesine geriledi.



MSCI'nin gelişmekte olan ülkelerin borsalarını takip eden endeksi, ocakta zirveye çıktıktan sonra yüzde 10'dan fazla düşerek, düzeltme bölgesine girdi. Endeks bugün yüzde 1,7 düşüşte.



Çin ve Hong Kong borsaları ise son iki ayın dip seviyesine gerilerken, Güney Afrika'nın lokomotif hisseleri ile Borsa İstanbul'un (BİST) BIST 100 endeksi yüzde 0,7 düştü.



Küresel borsalar, SVB bankasına ek olarak pazar günü Signature Bank'in de iflasını açıklamasıyla oluşan krizin etkisinden toparlanmaya çalışıyor.

