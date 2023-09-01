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Gemi adamları iaşe bedeli 170 lira oldu

İaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek iaşe bedeli, 98 liradan 170 liraya yükseltildi.

Gemi adamları iaşe bedeli 170 lira oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu kararı, 'de yayımlandı.

Karara göre Kurul, 16 Ağustos'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplandı.

Kurul, oy birliği ile bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere her bir gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 170 lira olmasını kararlaştırdı.

Halihazırda gemi adamlarına günlük iaşe bedeli olarak net 98 lira veriliyordu.

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