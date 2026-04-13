Gemiler ablukaya alınırken LNG yüklü gemi Türkiye'ye geliyor

Cezayir 'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG ) gemisinin 14 Nisan'da Türkiye 'de olması bekleniyor.

İran'ın kapalı tuttuğu Hürmüz Boğazı nedeniyle küresel çapta enerji krizi oluşurken Türkiye tedarik ağını geniş tutması nedeniyle enerji güvenliğini garanti altına aldı.



Uluslararası gemi takip verilerine göre, 9 Nisan'da Cezayir'in Arzew Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi, Ege Denizi'nde seyrine devam ediyor.



Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin yarın Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.



Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.

GEMİ NEREDE?

Gemi şu anda Ege Denizi'nde İzmir'in güney batısında bulunuyor. 8.6 kn hızla (yaklaşık 16 kilometre hız) 5 derece açıyla Aliağa'ya doğru yol alıyor.