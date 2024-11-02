Genç girişimci nar kabuğundan deri üretti: Otomotiv ve giyimde kullanılacak

İklim krizi, doğal afetler ve plansız kaynak tüketimi. Yaşanılan olumsuzluklar tüm dünyada sürdürülebilir üretime geçişi hızlandırdı. Türkiye'de de pek çok girişimci alternatif üretim modellerine yöneldi. Genç girişimcilerden İpek Tüysüzoğlu, atık nar kabuklarını dönüştürdü. Deriye alternatif ürün üreten Tüysüzoğlu, "Pomeco gerçek ve suni derinin kullanılabileceği tüm alanlarda kullanılabiliyor. Giyimden çantadan ayakkabıdan tutun da bizim ana odak alanımız otomotiv iç kaplama farklı mobilya malzemeleri dahil. Tamamen özelleştirilebilir bir yapıya sahip." sözleriyle ürününü anlattı. Dünyada farklı bitkisel kaynaklarla deri üreten girişimler var. Ama nar kabuğu ilk kez kullanılacak.

Nar kabuklarını, bioaktif bileşenleri ve dayanıklı yapısı nedeniyle seçtiğini belirten genç girişimci, "Şu an moda tarafı için seri üretime başladık. Onun ölçeklemesine başladık. Ürünleri göndermeye başladık. Otomotiv tarafında da laboratuvar ölçeğindeki çalışmalar tamamlanmak üzere. Bizim 5 sene kullanacağımız nar kabuğu atığı bizim partnerimiz olan üreticinin 1 seneki üretiminden bile daha az." dedi.



Nar kabuğundan biyo malzeme projesi, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nden ödül aldı. Toplamda 392 başvuru arasından birinci olan proje, 900 bin TL'lik büyük ödülün de sahibi oldu.



