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Genç ve öğrencilere vergi muafiyeti

01.07.2026 08:11

Genç ve öğrencilere vergi muafiyeti
Anadolu Ajansı

Genç ve öğrenciler düzenlenen etkinlik biletlerine vergi ödemeyecek.

NTV - Haber Merkezi
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Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre, gençlere ve öğrencilere eğlence vergisi muafiyeti geldi.

Milyonlarca genç ve öğrenciyi ilgilendiren düzenleme resmen yürürlüğe girdi. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle, biletle girilen yerlerde 18 yaşını doldurmamış kişilere ve tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış öğrencilere düzenlenen biletlerden vergi alınmayacak.

 

Bundan sonra bilet alırken ibrazda bulunulması ve biletlerden vergi kesilip kesilmediğinin kontrol edilmesi gerekecek.