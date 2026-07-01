Genç ve öğrencilere vergi muafiyeti

Milyonlarca genç ve öğrenciyi ilgilendiren düzenleme resmen yürürlüğe girdi. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle, biletle girilen yerlerde 18 yaşını doldurmamış kişilere ve tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış öğrencilere düzenlenen biletlerden vergi alınmayacak.

Bundan sonra bilet alırken ibrazda bulunulması ve biletlerden vergi kesilip kesilmediğinin kontrol edilmesi gerekecek.