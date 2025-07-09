Gençlere müjde... Bedava tatil imkanı başladı, başvuruyu kaçırmayın

Gençlerin seyahat etmesi, dünya görüşlerini artırması, farklı kültürler tanımasına yardımcı olan Seyahatsever uygulamasına başvurular 3 Temmuz 2025 tarihinde başladı. 7 Temmuz - 24 Ağustos 2025 tarihleri arasında uygulanacak olan Seyahatsever projesinden 18-30 yaş arasındaki gençler yararlanacak.



Rezervasyon yapmak isteyen gençler 444 0472 telefonu üzerinden doğum tarihi, TC kimlik numarası gibi bilgilerini vererek rezervasyon oluşturabilecek.



Rezervasyon sorguları https://e-genc.gsb.gov.tr üzerinden yapılacak.



Yurda giriş yapacak olan gençlerden kimlik kartının fotokopisi alınacak.



KONAKLAMALAR ÜCRETSİZ



Seyahatsever uygulamasına katılanların konaklamaları ücretsiz olacak. Aynı ilde yaz dönemi boyunca en fazla 5 gece konaklanacak. Farklı il ve ilçelerdeki yurtlardan yararlanmak isteyenler için kota konmayacak ve en fazla iki aktif rezervasyon yapılabilecek.



KAHVALTI VE YEMEK YOK



Konaklamalarda sadece oda olacak ve kahvaltı, yemek gibi hizmetler bulunmayacak.



Yurtlara giriş ve kayıtlar saat 17:30 ile 23:00 arasında gerçekleşecek.



Konaklama süresi sona eren Seyahatseverler saat 12:00'da odaları boşaltacak.



GİRİŞ ÇIKIŞ SAATLERİ VAR



Konaklama süresince yurtlardan en erken çıkış saat 05:00, en son giriş saati de 01:00 olacak.



ODALAR HER GÜN TEMİZLENECEK



Konaklama yapılan odalar her gün saat 13:00 ile 17:30 arasında temizlik için boşaltılacak.



TAŞKINLIK YAPANLAR GÖNDERİLECEK



Huzur bozucu davranışta bulunan Seyahatseverlerin misafirlikleri sonlandırılacak.