Gençlerin barınma endişesi: Üç kişiden biri korku içinde!

Önceki yıllarda uygulanan düşük faiz politikası konut fiyatlarında hızlı artışa yol açtı. Yüksek enflasyon nedeniyle yeterli düzeyde üretim de yapılamadı.

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve İstanbul Üniversitesi ortak bir çalışma yaptı.

Çalışmaya göre, İstanbul'daki vatandaşların yüzde 34'ü gelecekte barınma sorunu yaşamaktan korkuyor.



KONUTDER Başkanı Ramazan Kumova, "Son beş yıla baktığımızda ihtiyacın karşılanmadığı bir üretim görüyoruz. 650 bine karşılık üretimimiz 450 binlerde kalmış. 200 bin adet az üretilmiş İstanbul için. Bütün bunlar bir araya gelince kira sıçrıyor ve insanlarda tedirginlik oluşuyor." dedi.



2019 yılında gençlerin öncelikleri arasında konut sahibi olmak 5'inci sıradaydı. Şu an kariyer planlamasının ardından ikinci sıraya yükseldi.



Konut alma planı olmayanların ana gerekçeleri, kredi faizlerinin yüksekliği, ev fiyatları ve gelir yetersizliği...



Konut fiyatlarının ucuzlaması gerektiğini belirten Kumova, "Diğer yandan da gelir ödeme yöntemi olması gerekiyor. Şu an dar konutlar için sadece üretimi TOKİ'ye devretmişiz gibi duruyor. TOKİ'nin özel sektörle iş birliği yaparak imalatın artacağını düşünüyoruz. Kilit nokta tabii ki arsa fiyatının ucuzlaması." ifadelerini kullandı.



Araştırmaya göre 100 gençten 72'si, uygun ödeme koşulları sağlanırsa "kıyafet, eğlence, tatil gibi harcamalarımdan vazgeçerim" diyor.