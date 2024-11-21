Genel Sağlık Sigortası borçları ertelenecek mi?

Türkiye’de 9 milyondan fazla kişi Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında bulunuyor ve brüt asgari ücretin yüzde 3’üne karşılık gelen tutarda aylık prim ödemeleri gerekiyor.



2024 yılı için bu tutar 600 lira olarak belirlenmişti. Ödeme gücünün bulunmadığını beyan eden kişiler ise, gelir testi yaptırarak sağlık hizmetlerini ücretsiz alabiliyor.



Son günlerde gelir testi yaptırmayan ve prim borçlusu durumuna düşenlere SGK tarafından borçlarını ödemeleri konusunda tebligatlar yapılmaya başlamıştı.



Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre hem hükümet kanadı hem de AK Parti’de bu borçların ertelenmesi konusu gündeme geldi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teşkilat yapısı ile ilgili AYM’nin iptal ettiği bazı düzenlemeleri içeren bir torba teklifin kısa süre içinde TBMM’ye sunulacağı ve bu teklifin içinde GSS borçları ile hükümlerin bulunabileceği belirtildi.



Söz konusu ertelemenin Cumhurbaşkanı Kararı ile de alınabileceği ifade edildi. Bu durumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı neticesinde GSS prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden faydalanması konusunda yeniden süre uzatımına gidilecek.



Geçen sene de benzer bir durum yaşanmıştı. Cumhurbaşkanı Kararı ile borçluların sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları 31 Aralık 2024'e uzatılmıştı.

