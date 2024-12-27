Genel Sağlık Sigortası borçları siliniyor

Genel Sağlık Sigortası'nın (GSS) 2015 yılı öncesine ait olan prim borçlarının tahsilinden vazgeçilmesini de içeren devlet memurları kanunu ve bazı kanun ve KHK'larda değişiklik yapılmasına dair kanun yasalaştı.



Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yasaya göre 1 Ocak 2015 öncesine ait ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.



Böylece devlet 2 milyar Türk Lirası değerindeki SGK prim borcundan vazgeçmiş olacak.



BORCU OLAN SAĞLIK HİZMETİ ALAMAYACAK



Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar için 1 Ocak 2012'den bu yana Genel Sağlık Sigortası uygulanıyor.



Sisteme borcu olan vatandaşların 1 Ocak 2025 itibarıyla sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı sona erecek.



Türkiye’de 9 milyondan fazla kişi Genel Sağlık Sigortası kapsamında bulunuyor.

