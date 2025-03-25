Geri ödeme listesine 16 yeni ilaç eklendi: Beşi kanser ilacı

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun geri ödeme listesine yeni ilaçlar alındı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 16 ilacın da geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı. Bakan Işıkhan, bu ilaçlardan beşinin kanser ilacı olduğunu bildirdi.



Aile hekimlerinin reçete edebildiği geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısını artırdıklarını söyleyen Bakan Işıkhan, birçok ilacın da rapor süresini uzattıklarını söyledi.



Bakan Işıkhan, “Aile hekimleri ve iç hastalıkları uzman hekimlerinin rapor düzenleyebileceği ilaç sayısını artırdık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum.” ifadelerini kullandı.