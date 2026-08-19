Gerilim petrolü yükseltiyor

WTI ham petrol fiyatları varil başına 86 dolara, Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 91 dolara doğru yükselerek, ABD ve İran 'ın çatışmayı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için bir anlaşmaya varma konusunda çok az işaret göstermesi ve arz endişelerini yüksek tutmasıyla, art arda dördüncü seansta da yükselişini sürdürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran ile devam eden bir müzakere olmadığını söylerken, ABD deniz ablukasının yürürlükte olduğunu doğruladı. Trump'ın su yolunun açık olduğu ve mayınların temizlendiği iddiasına rağmen, Hürmüz'deki nakliye riskleri de devam ediyor; stratejik rotadan hala sınırlı sayıda trafik geçiyor.

İran güçleri geçen hafta düşmanlıkları yoğunlaştırdı ve bu ay şimdiye kadar Hürmüz'den geçen gemilere, aralarında BAE ve Suudi Arabistan bağlantılı gemilerin de bulunduğu sekiz saldırı bildirildi. ABD'de, sektör verileri, ham petrol stoklarının geçen hafta 328 bin varil azaldığını, önceki hafta ise 9,07 milyon varillik bir artış yaşandığını gösterdi.