GES enerji tarım maliyetlerini düşürüyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Tropikal meyve üreticis Ali Hüddoğlu, tropikal meyve bahçesinin enerji ihtiyacını Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'ndan aldığı destekle bahçeye kurduğu güneş enerjisi santralinden (GES) karşılıyor.

Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı ve tropikal meyve üreticisi Ali Hüddoğlu, ilçeye 35 kilometre uzaklıktaki Güney Mahallesi kırsalında yaklaşık 100 dönüm alanda tropikal meyve bahçesi kurdu.



Burada tropikal meyve yetiştirmeye başlayan Hüddoğlu, enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla çalışma başlattı.



Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma Destekleri Programı kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Projesi'ne 2020 yılında yapılan başvurunun kabul edilmesinin ardından yüzde 50 hibe desteğiyle 250 kilovatlık (kurulu gücü) GES kuruldu.



Isıtma, havalandırma ve sulama sistemi için yıllık enerji ihtiyacını karşılamak üzere 53 dönümü kapalı, 100 dönümlük alanın üç noktasında 2 bin 250 metrekare GES kuran Hüddoğlu, seralarda yetiştirdiği tropikal meyveleri tüketiciye ulaştırıyor.



Hüddoğlu, ailesinin bölgede 20 yıldır tropikal meyve üretimi yaptığını söyledi.



Tropikal meyve üretimindeki en önemli giderlerinin işgücü ve enerji maliyeti olduğunu belirten Hüddoğlu, "Enerji maliyeti bizim için çok ağır. Biz de kendi enerjimizi üreterek enerji maliyetinde tasarruf yapmayı planladık. Hayata geçirdiğimiz projeden memnunuz. Üreticiler için en önemli maliyetlerden birini çözmek bizim için büyük bir kazanç." dedi.



Tropikal meyve yetiştiricileri için suyun önemine vurgu yapan Hüddoğlu, yer altı kaynaklarından veya derelerden suyu havuzlara getirmede kullanılacak enerjinin, en büyük maliyetlerden olduğunu ifade etti.



Hüddoğlu, enerji maliyetini kısmak için bakanlığın destekleriyle GES yatırımı yaptıklarını anlatarak, "Yaklaşık 100 dönüm arazimizde 2 bin 250 metrekarelik bir alanda 250 kW enerji üretiyoruz. Buranın enerji maliyetini karşılıyoruz. 5 yıl önce yaptığımız 2 milyon liralık yatırımla ortalama yıllık 1 milyon 400 bin liralık bir enerji tasarrufu sağlıyoruz." diye konuştu.



Enerji maliyetini kısmak için hayata geçirdikleri projenin üreticiler için önemine dikkati çeken Hüddoğlu, yetkililerin, üreticilere GES yatırımı konusunda daha fazla kolaylık sağlamasını istedi.



