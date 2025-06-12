Getir ve BiTaksi kullananlara büyük şok! Kişisel veriler çalındı iddiasına soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, Getir ve BiTaksi'nin sistemine izinsiz erişim sağlandığı ve çok sayıda kullanıcıya ait kişisel verilerin ele geçirildiği iddiasıyla soruşturma başlattı.

GETİR'DEN AÇIKLAMA



Soruşturmanın ardından Getir'den açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bugün basında ve sosyal medyada Getir’in de adının geçtiği bilgi güvenliğine ilişkin haber, 2023 yılında gerçekleşen ve o dönem kamuoyu ve kullanıcılarımızla şeffaf biçimde paylaştığımız bir olayla ilgilidir." denildi.

"Getir olarak, bundan 2 yıl önce olayın hemen ardından hem yargı makamlarıyla hem de Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ile durumu hemen paylaşarak tüm resmi başvurularımızı eksiksiz gerçekleştirdik." ifadeleriyle beraber söz konusu olaya ilişkin hukuki sürecin halen devam ettiğinin altı çizildi.

"BİTAKSİ'DE VERİ SIZINTISI YAŞANMAMIŞTIR"



Soruşturmaya ilişkin Bitaksi uygulamasından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bitaksi’de veri sızıntısı yaşanmamıştır. Bitaksi sistemine izinsiz erişim sağlanması ve kullanıcıların verilerinin ele geçirildiği yönündeki haberlere açıklık getirmek isteriz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 20.03.2025 tarihli ve 2025/544 sayılı kararında Bitaksi’de herhangi bir veri sızıntısı veya güvenlik ihlali olmadığı sonucuna varmıştır. Türkiye'nin ilk yerel dijital taksi çağırma platformu olarak önceliğimiz müşteri verilerinin gizliliği ve güvenliğidir. Tüm veriler, uluslararası güvenlik standartlarına uygun sistemlerle korunmaktadır ve bütün kullanıcılarımızın verileri güvendedir" denildi.