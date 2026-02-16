Getir'de varlık davası: 700 milyon dolar isteniyor

Yemek dağıtım girişimi Getir'in kurucuları, şirketin yeniden yapılandırılması sırasında fonun vaat edilen varlıkları teslim etmediği iddiasıyla Abu Dabi'nin Mubadala Yatırım Şirketi'ne en az 700 milyon dolarlık dava açtı.

Getir'in kurucu ortakları Nezim Salur ve Serkan Borançılı, Cuma günü Londra Yüksek Mahkemesi'ne açtıkları davada, Mubadala'nın 2024 yılında kendilerine bir grup varlığı devretme konusunda yapılan anlaşmadan caydığı ve bu nedenle "önemli kayıplar yaşadıklarını" iddia ediyor. Söz konusu varlıklar arasında değerli bir teknoloji finans uygulaması olan Getir Finance de bulunuyor.

12 MİLYAR DOLAR DEĞERLEMESİ VARDI, 335 MİLYON DOLARA SATILDI

Sözleşme ihlali ve komplo iddiası, Mubadala'nın geçen hafta Getir'in Türkiye'deki yemek dağıtım işini Uber'e 335 milyon dolara sattığını açıklamasının ardından geldi.

FT' nin haberine göre, 2015 yılında Türkiye'de kurulan Getir, Covid-19 pandemisi sırasında büyük bir ivme kazanan yemek ve market ürünleri teslimat sektörünün öncülerinden biriydi. 2022 yılında yaklaşık 12 milyar dolar değerinde olan şirket, yükselen faiz oranları ve düşen teknoloji hisseleri fiyatları nedeniyle sonraki yıllarda yatırımcı iştahını azalttı.

Şirket, Haziran 2024'te Abu Dabi devlet varlık fonu Mubadala ile 250 milyon dolarlık nakit enjeksiyonu yapılması ve Türkiye'deki market operasyonlarının çoğunluk hissesinin satın alınması konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Planlara göre, kalan varlıklar, kurucuların kontrol hissesine sahip olacağı New York'taki FreshDirect market hizmeti de dahil olmak üzere bağımsız bir işletme bünyesinde barındırılacaktı.

KOMPLO İDDİASI VAR

Ancak Salur ve Borançılı, davada yalnızca en az karlı varlıkların FreshDirect ve çevrimiçi alışveriş platformu n11'in devredildiğini iddia ediyor. Geçen yıl 510 milyon dolar değerinde olan Getir Finance gibi varlıkların kendilerine hâlâ borçlu olduğunu ve çeşitli Mubadala kuruluşlarının anlaşmayı ihlal etmek için kendilerine karşı komplo kurduğunu öne sürüyorlar.

Kurucuların avukatları dava dilekçesinde, "Bölünerek kontrollerine devredilmesi gereken varlıklar (en kârsız ve yükümlülük yüklü iki kuruluş hariç) hiçbir zaman devredilmedi" dedi.

Bunun yerine Mubadala, Aralık 2024'te onlara "tarafların anlaştığı şartlardan önemli ölçüde sapan ve kurucular için son derece dezavantajlı şartlar içeren" bir teklif sundu.

Mubadala yorum yapmaktan kaçındı. Devlet varlık fonu henüz iddiaya karşı bir savunma sunmadı.

Bir zamanlar Tottenham Hotspur ile ortaklığı bulunan ve Premier Lig kulübünün antrenman kıyafetlerinde logosu yer alan Getir, daha önce ABD ve Avrupa'da, özellikle İngiltere, Almanya ve Hollanda'da faaliyet gösterdikten sonra faaliyetlerini küçültmüştü.