Gezip dolaşıyorlar, kapsülde uyuyorlar...

Normal otel fiyatlarının yükseldiği Singapur'da gençlere hitap eden kapsül oteller artıyor. Yeni tesisler şık tasarımları, modern olanakları ve diğer gezginlerle bağlantı kurmayı teşvik eden ortak alanlarıyla öne çıkıyor.



İLETİŞİM KURUYORLAR



Kasım ayında nehir kenarındaki eğlence bölgesi Boat Quay'de açılan Cube Social'ın ikinci katında nehir manzaralı bir bar bulunuyor ve konuklar burada ücretsiz kahvenin tadını çıkarıp seyahat planlarını tartışabiliyor.



İKİ KİŞİYE KADAR KALINABİLİYOR



Bir veya iki kişilik kapsüller mevcut ve değerli eşyalar için kilitli dolapların yanı sıra şarj prizleri bulunuyor. Ücretsiz olanaklar arasında diş fırçası, göz maskesi ve horlamayı önlemek için bant sunuluyor. Ayrıca sadece kadınlara özel katlar ve aileler ve gruplar için odalar da bulunuyor.



FİYATLAR YÜKSEK



Fiyatlar kişi başı 75 Singapur dolarından (58 dolar) başlıyor. En ucuz seçenek olmasa da Cube Social, güvenlik ve konfor gibi değerler katarak kendisini diğer uygun fiyatlı konaklama yerlerinden ayırıyor. Tesis, komşu Asya ülkelerinden gelen gezginler arasında popüler ve açıldığından bu yana doluluk oranı yüzde 90'ın üzerinde sabit kaldı.



Otelin işletmeci şirketi Cube Hospitality'nin kurucu ortağı ve işletme müdürü Sonia Tay, Cube Social'ın sadece uyunacak bir yer değil, yabancıların etkileşime geçebileceği bir yer olduğunu söyledi.



Tay "Birbirini tanımayan misafirlerimizin barımızda birbirlerini tanıdıklarını, arkadaş olduklarını ve birlikte hayvanat bahçesine gittiklerini gördüm. Onlara ağ kurabilecekleri bir alan sunuyoruz. Bu bizim mülklerimize özel bir şey, Tokyo'daki kapsül otellerde bulamayacağınız bir şey." dedi.



Bir başka yeni kapsül otel olan Kinn Habitat, Aralık ayında tarihi Çin Mahallesi'nde açıldı. Otelin en üst katı, hafif kahvaltıların servis edildiği, yoga derslerinin, pazarların ve yerel müzisyenlerin canlı performanslarının düzenlendiği ortak bir alan.



ÇİNLİ TURİST TEMİZLİĞE ŞAŞIRDI



Çin'den gelen 25 yaşındaki ziyaretçi Chloe Mai, otelin temizliğine şaşırdığını söyledi. Mai "Arkadaşımla birlikte seyahat ediyordum ama o Çin'e geri döndü, bu yüzden şimdi yalnızım. İlk defa bir kapsül otelde kalıyorum.Çok temiz buldum. Fırsatım olursa tekrar kalacağım." dedi.



OTEL FİYATLARI KORONAVİRÜSLE YÜKSELDİ



Koronavirüs pandemisinin ardından denizaşırı seyahatlerde yaşanan patlama nedeniyle Singapur'da otel fiyatları hızla yükseldi. Hükümetin turizm kurulu, 2024'te oda başına ortalama ücretin 2019'a göre yüzde 25 artışla 276 Singapur Doları olduğunu bildirdi. Bu durum kapsül otelleri gençler ve fiyata duyarlı diğer gruplar için cazip hale getirdi.



Singapur ayrıca müzik turizmi çabalarını güçlendirerek, Pazar günü gösterilerine başlayan Lady Gaga gibi önemli sanatçıların konserleriyle Asya'nın dört bir yanından ziyaretçi çekiyor.



Bu tür etkinliklerde otel fiyatları yükselse de, kapsül oteller gibi uygun fiyatlı seçeneklerin artması, konsere gelenlerin bir günden fazla kalmasını kolaylaştıracak ve turizm sektörüne ivme kazandırıyor.