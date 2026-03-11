Gıda denetlemelerinde yeni boyut, yeni kurallar Resmi Gazete'de yayınlandı

Tarım ve Orman Bakanlığının, Türk Gıda Kodeksi Gıdaların Ait Olduğu Partiyi Tanımlayan İşaretler veya Numaralar Hakkında Tebliğ'i yürürlüğe girdi.

Açıklanan kararlara göre, üretilen gıdaların hangi partinin ürünü olduğunu gösteren bir işaret, harf, sembol veya numara taşıması gerekiyor. Bu koşulu taşımayan ürünler piyasaya arz edilemeyecek.

Kurallarda istisnalar da bulunuyor. Ambalajlı ve en geniş yüzeyi 10 santimetrekareden küçük olan ambalaja sahip gıdalar ile partinin tanımlanmasını sağlayan işaretin veya numaranın birleşik ambalaj üzerinde yer alması koşuluyla, kişiye servis edilen porsiyon dondurmalar ve yenilebilir buzlarda bu şart uygulanmayacak.

Ürünlerin üzerinde yer alacak işaretler ve numaralar, gıdanın üreticisi tarafından belirlenecek ve işaretlenecek. Etiket üzerindeki diğer işaretlemelerden açıkça ayırt edilebildiği durumlar hariç olmak üzere, parti/lot işaretinin veya numarasının önünde "P" veya "L" harfi yer alacak.

Ürünlerin üzerinde yer alacak işaretlerin her durumda okunabilecek ve kolay silinmeyecek şekilde yazılması gerekiyor.

Belirtilen şartlara uygun davranmayanlar hakkında idari yaptırım uygulanacak.