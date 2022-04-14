Gıda güvenliği için acil eylem çağrısı

Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF), Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), gıda güvenliği konusunda acil eylem çağrısında bulundu.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, IMF Başkanı Kristalina Georgieva, WFP Direktörü David Beasley ve DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, konuya ilişkin ortak açıklama yaptı.



Dünyanın artan krizlerle sarsıldığına dikkat çekilen açıklamada, Ukrayna'daki savaşın etkilerinin devam eden Covid-19 salgınına katkıda bulunduğu, iklim değişikliği, artan kırılganlık ve çatışmaların dünyanın her yerindeki insanlara kalıcı zararlar verdiği kaydedildi.



Açıklamada, temel gıda maddelerindeki keskin fiyat artışlarının ve arz kıtlığının dünya çapında hane halkları üzerindeki baskıyı artırdığı ve milyonlarca insanı yoksulluğa ittiği belirtildi.



Bu tehdidin en yoksul ülkeler için daha yüksek seviyede olduğu vurgulanarak, orta gelirli ülkelerde de kırılganlığın hızla arttığı aktarıldı.



GIDA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ MİLYONLARCA İNSANI YOKSULLUĞA SÜRÜKLÜYOR



Açıklamada, "Dünya Bankası tahminleri, gıda fiyatlarındaki her bir puanlık artış için dünya çapında 10 milyon kişinin aşırı yoksulluğa sürüklendiği konusunda uyarıyor" ifadesi yer aldı.



Gıda fiyatlarındaki artışın azotlu gübrenin önemli bir bileşeni olan doğal gazın maliyetindeki artışla daha da kötüleştiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



Küresel arzdaki önemli kesintilerin yanı sıra artan gübre fiyatları, büyük ölçüde gübre ithalatına bağımlı olan büyük üreticiler ve ihracatçılar dahil olmak üzere çoğu ülkede gıda üretimi için önemli etkilere sahip.

Gıda fiyatlarındaki artış ve arz şokları, özellikle halihazırda kırılgan olan veya çatışmalardan etkilenenler ülkeler başta olmak üzere birçok ülkede sosyal gerilimleri körükleyebilir.

Uluslararası toplumu, acil gıda tedariki, finansal destek, artan tarımsal üretim ve açık ticaret gibi koordineli eylemler yoluyla kırılgan ülkeleri desteklemeye çağırıyoruz."



GIDA VE GÜBRE İHRACATINA YÖNELİK KISITLAMALARDAN KAÇINMA ÇAĞRISI



Açıklamada, Dünya Bankası, IMF, WFP ve DTÖ'nün ülkelere yardım etmek amacıyla politikalarını ve finansal desteklerini hızla artırmak için uzmanlıkları ile finansmanlarını birleştirmekte kararlı oldukları vurgulandı.



Uluslararası topluma yönelik hibeler dahil olmak üzere acil finansman ihtiyaçlarını destekleme çağrısında bulunulan açıklamada, "Ayrıca tüm ülkeleri ticareti açık tutmaya, gıda veya gübre ihracatına yönelik yasaklar gibi kısıtlayıcı önlemlerden kaçınmaya çağırıyoruz" ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, WFP tarafından insani gıda alımlarına ihracat kısıtlamalarının getirilmemesinin özellikle önem taşıdığı, gıda güvencesi olmayan ülkelere koordineli ve hızlı şekilde destek sağlamanın kritik olduğu vurgulandı.

