Gıda krizi ortasında skandal sözler: "Pirinçleri bedavaya alıyorum"

Japonya Tarım Bakanı Taku Eto, kamuoyunu öfkelendiren açıklamalarının ardından görevinden istifa etti. Eto’nun, pirinç satın almadığını çünkü destekçilerinden bedava aldığını söylemesi, ülkede artan gıda fiyatları nedeniyle zor günler geçiren halkın tepkisini çekti.



Eto, başkent Tokyo’daki başbakanlık ofisinde yaptığı açıklamada, “Az önce istifa dilekçemi Başbakan Şigeru Ishiba'ya sundum” dedi.



Gıda fiyatlarının özellikle son bir yılda ciddi şekilde artmasıyla birlikte Japon halkı temel gıda ürünlerine ulaşmakta güçlük çekiyor. Eto’nun, “hiçbir zaman pirinç satın almak zorunda kalmadım” ve “destekçilerim o kadar çok bağışta bulunuyor ki neredeyse satabiliyorum” şeklindeki ifadeleri, kamuoyunda bardağı taşıran son damla oldu.



Eto’nun yerine, eski çevre bakanı Shinjiro Koizumi getirildi.

Pirinç fiyatlarındaki artışın nedenleri arasında 2023 yılındaki sıcak hava nedeniyle yaşanan kötü hasat ve 2024’te yaşanan “mega deprem” uyarısı sonrası oluşan panik alımları yer alıyor. Ayrıca, toptancı ve dağıtımcıların kıtlık beklentisiyle stokçuluk yaptığına dair iddialar da gündemde.

GEÇEN YILIN İKİ KATI ARTIŞ



Japonya hükümeti, tüketici öfkesini yatıştırmak amacıyla nisan ayında çeyrek asır sonra ilk kez Güney Kore’den pirinç ithal etmişti.



Son verilere göre, Japonya’da 5 kilogramlık pirinç torbasının fiyatı 4 bin 268 yene (yaklaşık 29 dolar) yükselerek rekor kırdı. Bu rakam, geçen yılın neredeyse iki katı.



Ana muhalefet partisi Anayasal Demokrat Parti Genel Sekreteri Junya Ogawa ise Eto'nun sözlerini “son derece uygunsuz, alakasız ve tahammül edilemez” olarak değerlendirdi.



Eto, sözlerinin ailesi içinde de tepkiyle karşılandığını belirterek, “Eşim, bağışlanan pirinç bittiğinde dışarıdan satın aldığını söyledi. Ailemizin tamamı hediye pirinçle geçinmiyor” dedi.

