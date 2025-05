Gıda sahtecileri ifşalandı... İşte o liste

Gıdada hilenin önüne geçmek için Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti ve taklit-tağşiş ile sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini güncellemeyi sürdürüyor. Bakanlığın yaptığı denetimler sonucu birçok üründe önemli sorunlar olduğu ortaya çıktı.



İFŞALAR DEVAM EDİYOR



Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.



Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.



DENETİMLER LABORATUVAR ORTAMINDA GERÇEKLEŞİYOR



Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor.



SAHTECİLİK HAD SAFHADA



Ürünlerde sahtecilik had safhaya ulaşmaya başladı. Et, zeytinyağı, bal, lahmacun, kebap gibi ürünlerde sıklıkla taklit ve tağşişe rastlanıyor. Fiyatından, tadından, renginden ya da kokusundan şüphelenilen gıdalardan uzak durulması sağlık açısından önem arz ediyor. Şüphelenilen ürünler ALO 174 aranarak ihbar edilmesi gerekiyor.



SAĞLIĞI TEHLİKEYE ATACAK ÜRÜNLER LİSTESİ



Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar