Gıda sahtecileri ifşalandı: Kıymada kalp, sucukta kanatlı tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini tehdit eden taklit ve tağşişli ürünlerle mücadele kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Yapılan kontroller sonucunda halk sağlığını tehlikeye atan birçok ürün tespit edildi; bu ürünlerin yer aldığı ifşa listesi ise güncellenmeye devam ediyor.



LİSTE GÜNCELLENDİ



Gıda güvenliğiyle ilgili kamuoyunun yakından takip ettiği ifşa listesine her geçen gün yeni ürünler ekleniyor. Bakanlık, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla uygunsuz bulunan ürünleri ve sorumlu firmaları kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor.



LABORATUVARDA İNCELENİYOR



Denetim ekipleri tarafından toplanan gıda numuneleri, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın laboratuvarlarında titizlikle analiz ediliyor. Ürünlerin içeriğinde bulunan maddeler incelenerek mevzuata aykırı durumlar tespit ediliyor.





Özellikle et, zeytinyağı, bal, peynir ve kebap gibi ürünlerde yoğun biçimde taklit ve tağşişe rastlanıyor. Uzmanlar, tüketicileri fiyatı, tadı, kokusu veya görüntüsü şüphe uyandıran ürünlerden uzak durmaları konusunda uyarıyor. Şüpheli ürünlerle karşılaşılması durumunda ALO 174 Gıda Hattı’na ihbarda bulunulması çağrısında bulunuluyor.