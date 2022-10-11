Gıda yardımına ihtiyaç duyan ülke sayısı 45'e yükseldi

Birleşmiş Milletler Dünya Tarım Örgütü, gıda üretimine ilişkin 3. çeyrek raporunu yayımladı.



Raporda, gıdada dışa bağımlı ülkeler listesinde, bu kez bir Avrupa ülkesi de yer aldı.



Rusya ile yaşadığı savaş nedeniyle gıda üretimi ve tedariki konusunda sorunlar yaşayan Ukrayna, listedeki tek Avrupa ülkesi oldu.



Diğer ülkelerin 33’ü Afrika’da, 9’u Asya’da ve 2’si Latin Amerika’da bulunuyor.



Raporda, son dönemde yaşanan politik ve ekonomik gelişmelerin yanı sıra azalan yağışların da gıda üretimini ve tedarikini olumsuz etkilediği kaydedildi.



Ayrıca uzmanlar, dışarıya gıda yardımı yapan ülkelerin ekonomik sıkıntılar yaşaması nedeniyle yardımlarında kesintiye gittiğini belirtti.



Doğu Afrika’da etkisini artıran kuraklıkların, ciddi sorunlara yol açabileceğine dikkat çekilirken insani yardımların artırılmaması halinde, Somali’nin bazı bölgelerinde kıtlık yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.



Öte yandan, dünya tahıl üretiminin geçen yıla oranla yüzde 1,4 azaldığı belirtilirken 2022’de toplam tahıl üretiminin beş yıllık ortalamanın altında kalacağı tahmin edildi.