Gıdada yeni dönem: Hileli ürünler anlık teşhir edilecek

Gıdada yeni dönem yarın itibarıyla başlıyor.



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, taklit, tağşiş ve hileli gıdaların artık yeni sistemde kamuoyu duyurularının anlık olarak, elektronik ortamda tüketicilerle paylaşılacağını açıkladı.



Taklit, tağşiş ve hileli gıdalar, guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitesinde yer alacak.



Yeni sistem yarın saat 09.00 itibarıyla kullanıma açılacak.

Yumaklı, taklit, tağşiş ve hileli gıdaların bakanlık tarafından 6 şamalı bürokratik bir süreçle yönetildiğini belirtti.



6 aşamalı sürecin uzun sürdüğünü dile getiren Yumaklı, "Yeni sistemde uzun bürokratik süreçler yerine, sonuç daha hızlı şekilde sisteme girilecek. Periyodu belli olmayan zamanlarda birikmiş ve toplu şekilde bir liste yayınlanması yerine, sonuçlar belli olduğunda hemen bu sistemde yer alacak." dedi.

YENİ SİSTEM YARIN AÇILACAK

Yeni sistem guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitesinde yer alacak.

Burada Gıda Kamuoyu Duyurusu sekmesi tıklandığında iki kategoride; 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında duyurular yer alacak.



Sistem ilk açıldığında 1 Ocak'tan bu yana gıda kamuoyu duyurusuna konu olan marka ve firmalar yer alacak.



Yarından itibaren artık her yeni sonuç ilave bir satır olarak internet sitesinde yer alacak.



Mart 2022 ile 1 Ocak 2024 arasını kapsayan eski sisteme dair liste de yarın tek bir liste olarak yayınlanacak.