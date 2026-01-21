Gıdada yüzde 8'lik vergi indirimi. Dev ülke hamlelere başladı

Japon yeni dolar karşısında 158 civarında istikrarlı seyrini sürdürdü. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin gıda ürünlerindeki yüzde 8'lik satış vergisini düşürme önerisi, hükümetin gelir kaybını nasıl telafi edeceğinin belirsizliği nedeniyle mali görünüm konusunda endişelere yol açtıktan sonra aşağı yönlü baskıyla karşılaştı.

Takaichi, bu hafta başında, harcama planları ve daha geniş kapsamlı politikaları için destek sağlamak amacıyla Cuma günü parlamentoyu feshedeceğini ve 8 Şubat'ta erken genel seçim çağrısında bulunacağını duyurdu.

Yatırımcılar ayrıca, Aralık ayındaki faiz artırımının ardından faiz oranlarının büyük ölçüde değişmeden kalmasının beklendiği Japonya Merkez Bankası'nın bu haftaki politika toplantısını da yakından takip etti.

Yatırımcılar, zayıf bir para biriminin iç enflasyon üzerindeki etkisine ilişkin endişeler nedeniyle olası yen müdahalesine karşı tetikte kaldı. Bununla birlikte, Grönland konusunda ABD-Avrupa geriliminin tırmanması ABD varlıklarına olan güveni zedelediği için yen, daha zayıf bir dolardan bir miktar destek buldu.