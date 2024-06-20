Gıda denetimlerinde ceza yağdı: Yaklaşık 40 milyon lira

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelinde Kurban Bayramı öncesi gıda iş yerlerine yönelik 7 bin 500'den fazla görevliyle 56 bin 38 denetim gerçekleştirildiğini, bu denetimlerde 608 kişi ve iş yerine 39 milyon 629 bin 334 TL idari para cezası verildiğini bildirdi.



Bakan Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, tarladan çatala kadar gıdanın her adımını kontrol altında tutmanın, güvenilir gıdayı vatandaşlara sunmanın gayreti içerisinde çalışmaları sürdürdüklerini vurguladı.



7 BİN 500 GÖREVLİ SAHAYA İNDİ



Yumaklı, gıda güvenilirliğini teminen yürütülen bu faaliyetlerin her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde aksatmadan, titizlikle ve aralıksız yürütüldüğünün altını çizerek, 7 bin 500'den fazla gıda kontrol görevlisi tarafından Kurban Bayramı öncesinde Türkiye genelinde gıda resmi kontrollerinin yoğunlaştırıldığını dile getirdi.



608 KİŞİ VE İŞ YERİNE CEZA



Kurban Bayramı öncesinden başlayarak 1 Haziran 2024'den bugüne kadar Türkiye genelinde toplam 56 bin 38 denetim gerçekleştirildiği bilgisini veren Yumaklı, “Söz konusu denetimler sonucunda 608 kişi/işyerine toplamda 39 milyon 629 bin 334 TL idari para cezası uygulandı. 3 işletme için ise savcılığa suç duyurusunda bulunuldu” ifadesini kullandı.