Giresun'da fındık 130-135 liradan işlem görüyor

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, fındık fiyatının 130-135 lira aralığında işlem gördüğünü bildirdi.

Giresun'da fındık 130-135 liradan işlem görüyor

Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük yaptığı açıklamada, pazarda fındık fiyatının arz talep dengesine göre şekillendiğini belirtti.

Yeni haftanın ilk gününde fındığın 130-135 lira arasında işlem gördüğünü aktaran Bölük, fiyatlara randıman farkının da eklendiğini söyledi.

Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nde (FİSKOBİRLİK) ise Giresun kalite 1 kilogram fındık, 133 lira artı randıman eklenerek alım yapılıyor.

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