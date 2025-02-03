Giresun'da fındık 130-135 liradan işlem görüyor
Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, fındık fiyatının 130-135 lira aralığında işlem gördüğünü bildirdi.
Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük yaptığı açıklamada, pazarda fındık fiyatının arz talep dengesine göre şekillendiğini belirtti.
Yeni haftanın ilk gününde fındığın 130-135 lira arasında işlem gördüğünü aktaran Bölük, fiyatlara randıman farkının da eklendiğini söyledi.
Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nde (FİSKOBİRLİK) ise Giresun kalite 1 kilogram fındık, 133 lira artı randıman eklenerek alım yapılıyor.
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