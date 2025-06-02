Girişimcilere 2 milyon TL'ye kadar destek: Başvurular başladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yeni iş kurmak ya da işini büyütmek isteyen girişimcilere KOSGEB aracılığıyla 2 milyon TL’ye kadar destek sağladıklarını belirtti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yeni iş kurmak ya da işini büyütmek isteyen girişimcilere KOSGEB aracılığıyla 2 milyon TL’ye kadar destek sağlandığını belirterek, girişimlerin büyümesi için gereken desteklerin Girişimci Destek Programı'nda olduğunu kaydetti.
Kacır, "Ar-Ge alanlarında faaliyet gösteren girişimcilerimizin; personel maaşı, yazılım, makine-teçhizat, hizmet alımı ihtiyaçlarına katkı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Geri ödemelerin 36 ay sonra yapılacağını kaydeden Kacır, başvuruların 2 - 30 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacağını duyurdu.
Yeni iş kurmak ya da işini büyütmek isteyen girişimcilerimize @KOSGEB aracılığıyla 2 milyon TL’ye kadar destek sağlıyoruz. 🚀✨— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) June 2, 2025
Girişimlerin büyümesi için gereken destekler bu programda var.👇
💻 Bilişim
🏭 İmalat
🔬 Ar-Ge alanlarında faaliyet gösteren girişimcilerimizin;
⚙️… pic.twitter.com/BNONkrwqyO
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