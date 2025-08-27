Girişimler fonlarla basamak atlayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yıl sonuna kadar başlatmayı hedeflediği "dijital şirket" uygulaması, girişimlerin kuruluş süreçlerini tek pencereden tamamlamalarını sağlayacak, "mega fon" uygulaması da işletmeler için "can suyu" olacak.



AA muhabirinin Bakanlıkça hazırlanan 2025 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü, yılın ilk yarısında kuantum teknolojilerinden Dijital Dönüşüm Kütüphanesine, Turcorn programlarından rekabet öncesi işbirliği projelerine kadar çeşitli alanlarda çalışmalar yürüttü.



Bu dönemde, teknoloji ve yenilik tabanlı girişimlerin "teknogirişim rozeti" almasına ilişkin şartlar düzenlendi. Yönetmelikle, Türkiye'de kurulan, şahıs veya sermaye şirketi statüsünde olan, KOBİ vasfını taşıyan, kuruluş tarihleri itibarıyla 15 yılını dolduran girişimlerin, teknoloji ve yenilik tabanlı, ölçeklenebilir iş modeline sahip bulunduğunu gösteren "teknogirişim rozeti"ne sahip olması kararlaştırıldı. Teknogirişim rozetinin geçerlilik süresi, girişimin kuruluş tarihi dikkate alınmaksızın, belgenin verildiği tarihten başlayarak 36 ay sonu olarak belirlendi.



Girişimlerin kuruluş süreçlerini kolaylaştırmak ve hızlı yol almalarını sağlamak amacıyla da çalışmalara ağırlık verildi. Bu kapsamda yıl sonuna kadar teknogirişimlere yönelik "dijital şirket" uygulaması hayata geçirilecek. Böylece, şirket kuruluş süreçleri tek pencereden gerçekleştirilebilecek ve işlemler tümüyle dijital ortama taşınmış olacak. Uygulamanın, şirket kurulum işlemlerinin hızlı ve tek elden yapılmasına ve yurt dışından başarılı girişimlerin ülke ekosistemine çekilmesine imkan vermesi planlanıyor.



"MEGA FON" İLERİ YATIRIMLARA CAN SUYU OLACAK



Ayrıca, Teknoloji ve İnovasyon Fonu sayesinde, değerlendirme süreçleri tamamlanan girişimlere yatırım yapılması hedefleniyor.



"Girişim Sermayesi Fonlarına Katılım ve Girişim Sermayesi Uygulamaları Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe alınarak, Seri A ve Seri B yatırıma odaklanan "mega fon" kurulması için çağrıya çıkılması öngörülüyor. Seri A ve Seri B, ileri yatırımları kapsıyor. Mega fon ile şirketlerin bu yatırımlar için "can suyu" olacak kaynağa erişiminin kolaylaştırılması ve daha hızlı yol alabilmesi öngörülüyor.



Dijital Dönüşüm Destek Programı Uygulama Esaslarına İlişkin Tebliğ değişikliği de yapılacak. Program kapsamında KOBİ'ler ve büyük işletmelerin desteklenerek dijital olgunluk seviyelerinin ve katma değerli üretimlerinin artırılması ve rekabetçiliklerinin güçlenmesi hedefleniyor. Programdan faydalanacak işletmelerin olgunluk seviyelerinin tespiti için yerli bir olgunluk değerlendirme modeli geliştirilmesi kapsamında ikinci fazda bazı hizmet sektörü alanları için ilave geliştirmelere devam edilmesi bekleniyor.



Yazılım Ekosistemi Strateji Belgesi hazırlanması için de çalışmalar başlıyor.



YERLİ BLOKZİNCİR AĞIR OLUŞTURULACAK



Öte yandan, yıl sonuna kadar yerli blokzincir ağının oluşturulması amacıyla çalışmalar yürütülecek. Böylece, "Gerçek Dünya Varlıkları"nın yasal ve teknik altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması amaçlanıyor.



Kuantum stratejisinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılması da hedefleniyor.

