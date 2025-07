Gizemli ailenin parası ortaya çıktı

Singapur'un finans bölgesinin kalbinde yer alan gizemli bir varlık, dokuz yıl önce International Flavors & Fragrances Inc. şirketinin en büyük hissedarı olarak ortaya çıktı.



Şirketin sahibinin İsveç'ten gelen ve Tetra Pak kartonlarından servet kazanan Rausing ailesi olduğu ortaya çıktı. Bu hissenin, medyadan çekinen ailenin milyarlarını nasıl kullandığına dair kamuoyuna yapılan ilk açıklamalardan biri olduğu da artık açık.



9 MİLYAR DOLARLIK PORTFÖYLERİ VAR



Bloomberg'in yasal başvurular üzerine yaptığı bir analize göre, aile bugün Avrupa ve ABD'de 100'den fazla şirketi kapsayan ve yaklaşık 9 milyar dolar değerinde bir hisse senedi portföyüne sahip.



Rausings'in Liechtenstein, Singapur ve İsviçre'deki kuruluşları aracılığıyla IFF'de 1,9 milyar dolarlık, endüstriyel gaz şirketi Linde Plc'de 2,4 milyar dolarlık ve aroma üreticisi Givaudan SA'da 2,2 milyar dolarlık hissesi ve Apple Inc. ile Wells Fargo & Co. gibi şirketlerde daha küçük hisseleri bulunuyor.



Daha önce rapor edilmemiş olan bu bahislerin ölçeği ve bunları elinde tutan kuruluşlar, dünyanın en zengin ailelerinden bazılarının paralarını nasıl yönettikleri konusunda artan karmaşıklığı ve aile ofisi endüstrisindeki daha geniş patlamayı vurguluyor.



Rausing ailesine ait Tetra Laval şirketinin ve farklı kuruluşların temsilcileri ya yorum yapmayı reddetti ya da yorum taleplerine yanıt vermedi.



Bu 9 milyar doların büyük çoğunluğu sadece beş hisse senedinde toplanmış durumda: IFF, Linde, Givaudan, özel bileşenler üreten Sensient Technologies Corp. ve tüketici paketleme şirketi SIG Group AG. Bu yatırımlar, nihayetinde Haldor Foundation adlı Liechtenstein kuruluşu tarafından kontrol edilen Singapurlu şirketler tarafından gerçekleştirildi.



RAUSING'LERE HİZMET VERİYOR



Longbow Finance SA adlı İsviçre merkezli bir yatırım şirketi, 31 Mart itibariyle 835 milyon dolara ulaşan ve ABD'de işlem gören yaklaşık 80 menkul kıymetten oluşan bir portföye sahipti. Longbow on yıllardır Rausing ailesinin servetine hizmet veriyor.



Freemont Management SA adlı bir başka İsviçreli yatırım şirketi de Mart ayı sonunda 304 milyon dolar değerinde geniş bir menkul kıymet portföyüne sahipti. Şirket verilerini içeren bir veri tabanı olan Orbis'e göre Freemont 1994 yılında kuruldu ve Mayıs 2025 gibi yakın bir tarihte Tetra Laval'ın bir yan kuruluşu olarak kaydedildi.



Açıklamalar yalnızca büyüklük veya karmaşıklık açısından belirli eşikleri karşılayan halka açık menkul kıymetlerdeki holdingleri içeriyor. Üç kuruluşun farklı şeffaflık kurallarına sahip başka varlıklara yatırım yapmış olması mümkün.



Bahislerin nasıl sonuçlandığını anlamak zor çünkü dosyalar büyük ölçüde bugünkü değerlerini gösteriyor ancak genellikle satın alma fiyatlarını göstermiyor.

Örneğin IFF'nin hisseleri, Rausings'in New York merkezli şirketteki hisselerini ilk kez açıklamasından bu yana yüzde -29 getiri sağlarken, S&P 500 Endeksi için bu oran yüzde 242 oldu.



Buna karşılık Givaudan, hissenin 2022 mali yılı faaliyet raporunda yer almasından bu yana yüzde 41 getiri sağlayarak İsviçre Borsası Performans Endeksi'nin neredeyse iki katına ulaştı.



PARANIN KAYNAĞI DA GİZEMLİ



Rausings ve Tetra Laval'ın mali durumu hakkındaki diğer pek çok şey gibi paranın kaynağı da belirsizliğini koruyor. Yakından yönetilen şirket tüm sonuçlarını açıklamıyor, bu nedenle potansiyel karının ne kadarının sahiplerine dağıtıldığını belirlemek mümkün değil.



Üç yatırım kuruluşunun nihai faydalanıcılarının hangi aile üyeleri olduğu da net değil. Önceki haberlerde Tetra Laval'ın kurucusu Ruben Rausing'in torunları Finn, Jorn ve Kirsten Rausing'in Haldor'un mirasçıları olduğu belirtilmişti.



Bloomberg Milyarderler Endeksi, kardeşlerin her birine Tetra Laval'ın üçte birini veriyor ve bu da net değerlerinin yaklaşık 5.9 milyar dolar olmasına yardımcı oluyor. Ancak endeks onlara üç yatırım şirketinden herhangi birinin belirli bir dilimini tahsis etmiyor.



AKLINA BİR FİKİR GELDİ VE MİLYARDER OLDU



60'lı ve 70'li yaşlarında olan kardeşler, babaları Gad Rausing'den 1995 yılında işi devralmak için sıraya girdiler.



Gad'ın babası Ruben, 1895 yılında İsveç'in güneyindeki küçük Raus kasabasında doğdu. Columbia Üniversitesi'nde eğitim gördüğü New York'ta birkaç yıl geçirdi. Şehrin self-servis marketlerini gördü ve bu konseptin yakında Avrupa'da da benimseneceğini, bunun da temel gıda maddelerinin hijyenik ve pratik tüketici boyutundaki paketlerine olan talebi büyük ölçüde artıracağını düşündü.



Eve döndü ve bir ambalaj şirketi kurdu. 1940'larda ve 1950'lerde geliştirilen dört yüzlü süt kutusu çığır açan bir ürün oldu. Şirket geçen yıl 178 milyar paket üretti ve 18,5 milyar dolar gelir elde etti.