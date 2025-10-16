Gizli şirketler ve anlaşmalar: Trump ailesinin ne kadar kazandığını kimse bilmiyor!

ABD Başkanı Donald Trump, bu yıl servetine servet kattı. Ancak kimse, başkanın ne kadar kazandığını tam olarak bilmiyor.

Donald Trump’ın finansal imparatorluğunda öne çıkan DT Marks Defi LLC, başkanın ağındaki en fazla gelir getiren şirket konumuna yükseldi.

Ancak bu şirketin gelirlerinin kime gittiği 2025’in başında yapılan gizli bir anlaşma nedeniyle belirsizliğini koruyor.

Trump’ın mali raporuna göre, yılın başında DT Marks Defi’nin yüzde 70’i Trump’a, yüzde 30’u ise büyük olasılıkla oğulları Don Jr., Eric ve Barron Trump’a aitti.

Forbes'ta yer alan haber göre, Trump Organization’u denetleyen bir gözlemci, New York’taki bir hakime gönderdiği mektupta, ocak ayında ailenin “ismi açıklanmayan bir şirketteki hisselerini sattığını” bildirdi.

Bu şirketin DT Marks Defi olduğu tahmin ediliyor. Fakat anlaşmanın detayları hala gizemini koruyor.

Trump’ın haziran ayında sunduğu mali beyan, yalnızca 1 Ocak itibarıyla varlıklarını yansıtıyor. Dolayısıyla ocak sonrası değişiklikler bu rapora yansımıyor.

KRİPTO SATIŞLARINDAN MİLYAR DOLARLIK KAZANÇ

Tüm bu gizlilik içinde DT Marks Defi, yılın ilk yarısında büyük gelir elde etti.

Ocak–Mart 2025 döneminde yatırımcılar, Trump ailesiyle bağlantılı World Liberty Financial projesinden yaklaşık 440 milyon dolarlık token satın aldı. Bu gelirin yaklaşık 330 milyon doları DT Marks Defi’ye gitti.

Nisan ayında DWF Labs adlı firma 25 milyon dolarlık token alımı yaptı ve bunun 19 milyon doları yine aynı şirkete aktı.

Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yatırımcılar, World Liberty’nin stablecoin’i USD1 üzerinden milyarlarca dolarlık bir yatırım fonu oluşturdu. Bu fonun, yıllık on milyonlarca dolar faiz geliri yaratması bekleniyor.

TRUMP'IN ÖFKESİ: "KÖTÜ BİR HASTALIK GİBİ DOLAŞIYOR"

Haziran ayında Forbes, DT Marks Defi hisselerinin satışına ilişkin gizli anlaşmayı ilk kez gündeme getirdi.

Trump, 30 Haziran’da Truth Social hesabından haberi yalanlayarak sert ifadeler kullandı:

“Forbes doğruyu bile yazmaya çalışmıyor. Bu serserilerle yıllardır konuşmadım. Gerçekleri istemiyorlar ve her konuda kasten yanlış yazıyorlar. Forbes’un artık ölmüş olacağını sanırdım ama hala kötü bir hastalık gibi ortalıkta dolaşıyor.”



TRUMP AİLESİNİN KAZANCI 1 MİLYAR DOLARI AŞTI

Ağustos ayında Trump ailesi, şimdiye kadarki en büyük token satışını açıkladı.

Küçük bir biyoteknoloji şirketinin hisselerini devralan aile, şirketin satış gelirinden 700 milyon doların üzerinde World Liberty token satın aldı. Bu gelirin yaklaşık yüzde 75’i (yaklaşık 525 milyon dolar) DT Marks Defi’ye aktarıldı.

Bu anlaşmayla birlikte, DT Marks Defi’nin 2025 yılı toplam gelirinin 1 milyar dolara yaklaştığı tahmin ediliyor.

SORULAR YANIT BEKLİYOR

Uzmanlara göre, Trump ailesinin gerçek kazancının boyutu, ocak ayında yapılan gizli satışın koşullarına bağlı.



Alıcı, ileride elde edilecek kazançları önceden tahmin ederek mi yatırım yaptı, yoksa düşük fiyattan mı girdi?

Bu soruların yanıtları, Trump’ın yeni mali açıklamasını Mayıs 2026’da sunacağı tarihte netleşebilir. Ancak gözlemciler, o raporda da tam şeffaflık beklemiyor.

Trump her zamanki gibi servetiyle övünüyor ama ayrıntıları kamuoyundan gizli tutuyor.