GM’den kritik karar! İhracatı durduruyor

General Motors, Çin'e ihracat yapan şirket çalışanlarını ve bayilerini ABD'den Çin'e araç sevkiyatını durduracağı konusunda bilgilendirdi.



GM, Çin'de sattığı hacmin %0,1'inden daha azını temsil eden Durant Guild premium ithalat işi aracılığıyla ABD'den Çin'e araç ithal ediyordu.



Sözcü yaptığı açıklamada, "Ekonomik koşullardaki önemli değişiklikler nedeniyle, Durant Guild'i yeniden yapılandırmaya ve buna bağlı olarak GM China'nın operasyonlarını optimize etmeye karar verdik" dedi.



Nisan ayında GM'nin rakibi Ford Motor Çin'e ihracatını durdurdu.