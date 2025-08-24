Göcek’in eşsiz doğasında “Beyond Balance” Wellness Kampı ile bedeninizi ve ruhunuzu dengeleyin

Doğanın tüm huzurunu ve güzelliklerini hissedeceğiniz bu özel destinasyon, 8–12 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek “Beyond Balance” wellness kampıyla, alanında uzman dört uluslararası eğitmen eşliğinde holistik bir deneyime ev sahipliği yapacak.



Ege’nin berrak sularına komşu konumuyla, 187 farklı bitki türüne ev sahipliği yapan yemyeşil bahçeleri, özel plajı, benzersiz gastronomik deneyim sunan restoranları, D-SPA’sı ve D-Gym spor salonuyla D-Resort Göcek, misafirlerine yalnızca bir tatil değil, tüm duyulara hitap eden unutulmaz bir yaşam deneyimi sunuyor. Bu yıl ilk kez düzenlenecek “Beyond Balance” kampı, ses terapisi, yoga, pozitif psikoloji, beslenme ve meditasyon gibi farklı disiplinleri bir araya getirerek katılımcılara benzersiz bir denge yolculuğu vadediyor.



DÖRT DİSİPLİNLE BÜTÜNSEL DENGE



“Beyond Balance” kampında, her biri kendi alanında uluslararası tanınırlığa sahip dört uzman bir araya gelerek katılımcılara eşsiz bir deneyim sunacak. Ses terapisti ve Saiki Wellness’ın kurucusu Lauren Raby, ses frekanslarının iyileştirici gücüyle beden ve zihin dengesini destekleyen çalışmalar gerçekleştirecek. Vinyasa Flow eğitmeni ve pozitif psikoloji uzmanı Rosie Underwood, hareket ve zihinsel farkındalığı birleştiren dinamik pratiklerle yaşam enerjisini yükseltecek. Sertifikalı beslenme uzmanı ve The Health Space’in kurucusu Beanie Robinson, bilimsel temelli beslenme yaklaşımları ve sağlıklı yaşam önerileriyle katılımcıların yaşam tarzlarına ilham verecek. Yaşam koçu ve meditasyon uzmanı Susan Hepburn ise farkındalık teknikleriyle stres ve anksiyeteyi azaltarak zihinsel berraklığı artıracak.



BEDEN, ZİHİN VE RUHUN YENİLENME YOLCULUĞU



Beş gün sürecek bu özel program, katılımcıların beden, zihin ve ruh dengesini yeniden keşfetmelerini sağlayacak. Ses terapisi seansları, pozitif psikoloji atölyeleri, doğa yürüyüşleri, beslenme sohbetleri, yüksek tempolu yoga, sakinleştirici meditasyonlar ve gün batımı tekne turu gibi birçok etkinlik yer alacak. Ayrıca dileyenler için eğitmenlerle birebir özel seans imkânı da sunulacak.



D-RESORT GÖCEK'TE DİNGİNLİK VE ENERJİ DOLU BİR KAÇAMAK



8 Ekim’de tanışma günüyle başlayan kamp, ertesi günlerde gün doğumunda ses terapisi, stres yönetimi çalışmaları, zeytin hasadı deneyimi ve mocktail atölyesi gibi farklı aktivitelerle devam edecek. 12 Ekim’deki kapanış meditasyonu ve yoga seansıyla birlikte katılımcılar hem bedenen hem zihnen yenilenmiş şekilde kamptan ayrılacak.



Kamp süresince tüm öğünler, D-Resort Göcek’in sağlıklı ve lezzetli menüleri eşliğinde sunulacak. Katılımcılar spa, plaj ve spor salonu gibi tesis olanaklarından da yararlanabilecek. Göcek’in doğası ve Ege’nin dingin atmosferi, her anı daha özel kılacak.

