Gökdelende büyük çatlaklar! Ünlüler de satın almıştı, dava açtılar

New York'taki lüks bir gökdelenin daire sahipleri, kulenin dış cephesindeki "binlerce" ciddi çatlak da dahil olmak üzere yapısal olarak önemli kusurları gizledikleri iddiasıyla binanın müteahhitlerine “geniş kapsamlı bir dolandırıcılık” davası açıyor.



Manhattan'ın Milyarderler Sırası'nda yer alan süper ince yüksek bir bina olan 432 Park Avenue'deki apartman yönetimi, emlak firması CIM Group'un su baskınlarına neden olan ve milyonlarca dolarlık mülklerinin değerini etkileyen hasarın boyutunu açıklamadığını iddia ediyor.



Nisan ayı sonunda New York'taki eyalet mahkemesinde açılan davada, projede yer alan mimarlık ve mühendislik şirketlerinin de adı geçiyor. Şikayete göre, apartman sahipleri toplu olarak 165 milyon dolardan fazla tazminat talep ediyor.



2015 yılında tamamlanan 1.396 metre yüksekliğindeki ince gökdelen, 15:1 yükseklik/genişlik oranıyla Manhattan'ın siluetini belirleyen “kalem kuleler” arasında yer alıyor. Şiddetli rüzgarlara karşı koruma sağlamak amacıyla bina, hava akışını teşvik eden boş katlar, ana kayanın derinliklerine açılan ankrajlar ve sallanmayı önlemek için sarkaç gibi hareket eden "ayarlı kütle sönümleyiciler" ile tasarlandı.



ÜNLÜLER DE EV ALMIŞTI



Davada McGraw Hudson Construction Corp şirketinin de adı geçen emlak geliştiricisi Harry Macklowe, 2013 yılında New York Times'a verdiği demeçte kuleyi Empire State Binası ile karşılaştırarak "21. yüzyılın binası" olduğunu söyledi. Pop yıldızı Jennifer Lopez ve Çinli işadamı Ye Jianming, kuleden sekiz haneli meblağlar karşılığında daire satın aldığı bildirilenler arasında.



KUSURLAR VAR



Ancak şikayete göre, bina sahipleri ve sakinleri 2017'den bu yana 20'den fazla su sızıntısı da dahil olmak üzere çok sayıda inşaat sorunundan şikayetçi oldu. 2021 yılında apartman yönetimi, arızalı asansörler ve düşük enerji verimliliğinden, kullanıldığında "bomba gibi" ses çıkaran bir çöp oluğuna kadar bir dizi kusuru iddia eden bir dava açtı.



Bu arada yeni dava, kulenin dış cephesinin, 24 cm derinlikte bir çatlak da dahil olmak üzere "binlerce ciddi çatlak, dökülme ve diğer bozulma biçimleriyle boğuştuğunu" iddia ediyor.



"KOLONLARDAKİ ÇELİK KOROZYONA UĞRADI" İDDİASI



Şikayette, hasarın su baskınlarına neden olmasının yanı sıra, kulenin betonarme kolonlarındaki çeliğin bir kısmını korozyona uğrattığı iddia ediliyor.



ŞİKAYETLERİ REDDETTİLER



CNN'e yapılan açıklamalarda, hem CIM Group hem de projenin mimarı SLCE Architects, iddiaları "şiddetle" reddettiklerini ve şikayetin reddedilmesi için harekete geçtiklerini söyledi.



Mühendislik firması WSP yorum yapmayı reddetti. McGraw Hudson Construction Corp ise CNN'in sorularına yanıt vermedi.