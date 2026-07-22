Gölbaşı'na dev yatırım. 35 bin metrekarelik tesis Türkiye'nin en büyük veri üssü olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu , TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi’nin temelini attı. Bakan Uraloğlu, “TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi tamamlandığında 35 bin 300 metrekarelik dev alanı ile Türkiye ’nin en büyük veri merkezlerinden biri olacak” dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi’nin temelini attı. Tören kapsamında açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, konuşmasında uzayın, küresel güç dengelerinin ve stratejik üstünlüklerin yeniden tanımlandığı bir arena haline geldiğini vurguladı.



“UYDULAR, İSTİHBARAT TOPLAMA VE LOJİSTİK KOORDİNASYON GİBİ ALANLARDA DEVLETLERE EŞSİZ BİR ÜSTÜNLÜK SAĞLIYOR”



Uydu teknolojilerinin, modern savaşların seyrini değiştiren kritik bir unsur olarak öne çıktığına dikkati çeken Bakan Uraloğlu, “Uydular, istihbarat toplama, gerçek zamanlı iletişim, hedef tespiti ve lojistik koordinasyon gibi alanlarda devletlere eşsiz bir üstünlük sağlıyor. Bu gerçeği geçen hafta 10. yılını idrak ettiğimiz 15 Temmuz hain darbe girişiminde Gölbaşı Yerleşkemize yapılan alçak saldırıda da görmüştük.” ifadelerini kullandı.



15 Temmuz gecesindeki saldırıda şehit olan kahraman TÜRKSAT çalışanlar Ahmet Özsoy ve Ali Karslı’nın fedakârlığı sayesinde yayınların aksamadığını anlatan Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısının millete ulaşabildiğini ve milli iradenin korunduğunu söyledi.



Bakan Uraloğlu, “O gece bir kez daha gördük ki TÜRKSAT sadece bir kurum değil, milletimizin bekasının, haber alma hakkının ve dijital güvencesinin kilit taşıdır. Biz de bu bilinçle yolumuza devam ediyoruz. 1994’te TÜRKSAT 1B uydusuyla uzayın sınırsız potansiyeline kucak açan TÜRKSAT A.Ş., son olarak 6A ile bu vizyonu daha da ileri taşımıştır.” dedi.



"TÜM TÜRKSAT UYDULARIMIZ 5,5 MİLYAR NÜFUSA HİTAP EDİYOR"



Uraloğlu, bugün TÜRKSAT’ın 31, 42 ve 50 derece yörüngelerindeki 6 aktif uydusuyla, dünya uydu operatörleri arasında güçlü bir konumda yer aldığını belirterek “Tüm TÜRKSAT uydularımız 5,5 milyar nüfusa, yani yaklaşık 8,3 milyar olan dünya nüfusunun 3’te 2’sine hitap ediyor. Özellikle, yüzde 80’in üzerinde yerlilik oranıyla ürettiğimiz TÜRKSAT 6A’yı hizmete alarak da Türkiye’yi haberleşme uydusu tasarlayıp üretebilen dünyadaki 11 ülke arasına taşıdık ve Türkiye’yi uzay yarışında öncü ülkeler arasına çıkararak yeni bir boyuta ulaştırdık.” şeklinde konuştu.



“TÜRKSAT 6A ÜZERİNDEN GÜNEY ASYA KAPSAMASINDAKİ 10 ÜLKEDE YAYIN HİZMETİ SUNUYORUZ”



TÜRKSAT 6A’nın sade Türkiye’ye hizmet etmediğini ifade eden Bakan Uraloğlu, “Pakistan, Hindistan, Nepal, Bangladeş, Myanmar, Tayland, Malezya ve Endonezya ile Sri Lanka’nın önde gelen platformu Freesat Lanka’nın 50 kanalını TÜRKSAT 6A’nın hizmet kapsamına dahil ettik. Bugün yalnızca TÜRKSAT 6A üzerinden Güney Asya kapsamasındaki 10 ülkede 69 televizyon kanalına yayın hizmeti sunuyoruz. TÜRKSAT uyduları üzerinden yayın yapan toplam televizyon kanalı sayısı da 550’yi buldu.” dedi.



TÜRKSAT ES'HAİLSAT ARASINDA STRATEJİK ORTAKLIK



TÜRKSAT 6A’nın hizmete girmesiyle sağlanan Güney Asya açılımının, şirketin küresel yayıncılık pazarındaki büyüme ivmesi doğrultusunda uluslararası iş birliklerini de güçlendirdiklerini kaydeden Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:



“TÜRKSAT ile Katar merkezli uydu şirketi Es'hailSat arasında Es'hail-3/Türksat-Biruni uydusuna yönelik bir stratejik ortaklık anlaşması imzaladık. Anlaşma kapsamında, 50 derece Doğu yörüngesinde görev yapacak yüksek veri kapasiteli Ka-Bant Es'hail-3/Türksat-Biruni uydusunun kapasitesinin ortak kullanacağız. Böylece Orta Doğu, Kuzey Afrika, Avrupa, Orta Asya ve Sahra Altı Afrika’da çok daha güçlü bir hizmet ağı oluşturacak, ülkemizin uzaydaki varlığını ve küresel rekabet gücünü önemli ölçüde artıracağız. TÜRKSAT adına kayıtlı olacak bu uydu ile hem yörünge ve frekans haklarımızı koruyacak hem de 50 Gbps’a varan ilave kapasiteyle milletimizin ve dost ülkelerin artan bağlantı ihtiyacına en güçlü şekilde cevap vereceğiz”



7A İÇİN HEDEF 2029



TÜRKSAT 7A projesi hakkında da açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, “Bildiğiniz üzere TÜRKSAT 7A projesi, 42° Doğu yörüngesinde görev yapan TÜRKSAT 3A uydusunun tasarım ömrünün sona yaklaşması nedeniyle başladı. İnşallah hazırladığımız şartnameyi önümüzdeki günlerde TÜRKSAT 6A’yı da başarıyla tamamlayan yerli uydu üreticilerimizle paylaşacağız. Bu yıl bitmeden projenin sözleşmesini imzalamayı hedefliyoruz. 2029 yılı sonunda hizmete almayı planladığımız bu uydumuz daha yüksek veri kapasitesi, daha güçlü kapsama alanı ve esnek kaynak yönetim kabiliyetiyle Türkiye’nin dijital gelecek vizyonunun taşıyıcısı olacaktır.” dedi.



“VERİNİN EGEMENLİĞİNİ KENDİ TOPRAKLARIMIZDA TESİS EDİYORUZ”



Her zaman “uzayda izi olanın dünyada gücü olur” dediklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, “Ama artık bunun yanında yeni çağın en stratejik kaynağının hatta yeni petrolünün veri olduğunu da çok iyi biliyoruz. Şimdi TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi ile TÜRKSAT’ın bu güçlü mirası üzerine yepyeni bir eser daha kazandırıyoruz. Uydu teknolojileriyle gökyüzünü fetheden Türkiye’nin; ulusal dijital bağımsızlığının, siber dayanıklılığının ve teknolojik egemenliğinin en güçlü kalelerinden birini inşa ediyoruz. Verinin egemenliğini kendi topraklarımızda tesis ediyoruz.” diye konuştu.



“TAMAMLANDIĞINDA TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK VERİ MERKEZLERİNDEN BİRİ OLACAK”



TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi’nin sadece bir betonarme yapı olmadığını Türkiye'nin yeni dijital kalesi olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Veri Merkezimizde; 6 sistem salonu, 2 adet 20’şer kabinlik yüksek performans odası ve 6 bin 300 metrekare beyaz alana sahip olacak ve 200 kişi kapasiteli ofis çalışma alanı da bulunacak. Tamamlandığında 35 bin 300 metrekarelik dev alanı ile Türkiye’nin en büyük veri merkezlerinden biri olacak. TÜRKSAT’In mevcut veri merkezinin fiziksel kapasitesi ilk fazda 3 kat, ikinci fazda ise 8 katın üzerinde artacak. 33 mega volt amper kurulu güç kapasitesi bulunacak merkezimiz; enerji verimliliğinde LEED-Gold sertifikasına uygun, düşük karbon salımlı ve çevreye duyarlı bir tesis olarak inşa edilecek. Veri merkezi standartlarında ise uluslararası kalite standartlarına uyumlu olarak kurulacak.”



-“Kritik Bilgileri Barındıran Kurumlarımızın Veri ve Bulut Hizmeti İhtiyaçlarını Yerli Yazılımlarımız ile Karşılayacak”

Veri merkezinde sistem odalarının yanı sıra yüksek performanslı yapay zekâ odalarının da yer alacağını belirten Uraloğlu, “Yapay zekâ uygulamaları, derin öğrenme, veri madenciliği, makine öğrenmesi gibi başlıklar altında; veri analizi, veri kümelerinin işlenmesi, algoritmaların eğitimi, modelleme, tahmin, sınıflandırma, yüksek hızlı matematiksel hesaplamalar yapılması gibi hizmetler için gerekli altyapıya da sahip olacak. Merkez, kritik bilgileri barındıran kurumlarımızın veri ve bulut hizmeti ihtiyaçlarını da yerli yazılımlarımız ile karşılayacak.” açıklamasında bulundu.



OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA DAHİ KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ HİZMET



Uraloğlu, merkezin özellikle E-Devlet kapısı başta olmak üzere tüm kamu dijital altyapısının yükünü tek çatı altında, en yüksek güvenlik ve verimlilikle üstleneceğini ifade etti. Bakan Uraloğlu, “Olağanüstü durumlarda dahi kesintisiz ve güvenli hizmet sunacak. Kamu kaynaklarında maksimum verimlilik sağlanacak, tek bir çatı altında toplanan veri ve bulut hizmetleriyle mükerrer yatırımların ve yüksek işletme maliyetlerinin önüne geçilecektir.” şeklinde konuştu.



Türkiye’nin en büyük kurum ve kuruluşlarının, verilerini TÜRKSAT güvencesiyle, en üst düzeyde koruyacağını ve her şartta hizmet sunmaya devam edeceğini dile getiren Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bu proje sayesinde Türkiye, bölgesel bir veri üssü haline de gelecektir. Komşu ülkeler ve Türk Cumhuriyetleri de verilerini güvenli bir şekilde buradaki merkezimizde barındırabilecektir. İnşallah, yapım çalışmalarımızı yaklaşık 1,5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlayarak Gölbaşı Veri Merkezimizi 2028 yılının başında hizmete almayı planlıyoruz.”