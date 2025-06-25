Gölde tatil laneti... Tekne alabora oldu, 3 kişi şelaleye atladı

Tahoe Gölü insanların hayatlarına mal olmaya devam ediyor. Bir DoorDash yöneticisi hafta sonu Tahoe Gölü'nde teknesinin alabora olması sonucu hayatını kaybeden sekiz kişiden biri olduğu açıklandı.



37 yaşındaki Joshua Anthony Pickles, 21 Haziran'da alışılmadık derecede şiddetli bir yaz fırtınasının gölü süpürmesi, ani dalgalara ve şiddetli rüzgarlara neden olarak içinde bulunduğu tekneyi devirmesi sonucu hayatını kaybetti. Yedi kişi de hayatını kaybetti.

TEKNELERİ SAVURDU



Fırtınanın videosu, Kaliforniya ve Nevada sınırındaki popüler bir turizm merkezi olan gölde tekneleri savuran çalkantılı dalgaları gösteriyordu.



Pickles, Airbnb şirketinin CEO'sunun üst düzey yönetici asistanı olan eşi Jordan Sugar-Carlsgaard ile birlikte 27 metrelik (8,2 metre) motorlu teknenin sahibiydi. San Francisco Chronicle'ın haberine göre Sugar-Carlsgaard, çiftin yedi aylık çocuğuyla birlikte karada kalmıştı.



Sugar-Carlsgaard gazete tarafından yayınlanan açıklamasında “Hayatlarını kaybettiklerini bilmekten duyduğumuz acı ve ıstırabı hiçbir kelime ifade edemez” dedi.



Şu anda kaldırılmış olan LinkedIn sayfasına göre Pickles, DoorDash'in küresel stratejik kaynak bulma ve tedarik başkanıydı.



DoorDash Finans Direktörü Ravi Inukonda yaptığı açıklamada, “Josh ekibini çok seviyordu ve onu tanıma ayrıcalığına sahip olan herkes için bir ilham kaynağıydı. Düşüncelerimiz ve sevgimiz eşi, kızı, ailesi ve ona yakın olan herkesle birlikte. Bu inanılmaz zor zamanda onlara destek olmak için çalışıyoruz." dedi.



Diğer kurbanların Pickles'ın doğum gününü kutlayan arkadaşları ve ailesi olduğu belirlendi.



Kurumdan yapılan açıklamada, “El Dorado İlçesi Şerif Ofisi, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve bu trajik olaydan etkilenen herkese en derin taziyelerini sunar” denildi.

ŞELALEDEN ATLAYANLAR ÖLDÜ



Yaz hafta sonu bölgede özellikle ölümcül geçti. Tahoe Gölü'nün yaklaşık 30 mil kuzeyinde meydana gelen ayrı bir olayda, üç erkek bir şelaleye atladıktan sonra öldü.



Sierra Nevada dağlarının çevrelediği Tahoe Gölü bölgesini her yıl milyonlarca kişi yürüyüş ve su sporları için ziyaret ediyor. Bölge aynı zamanda San Francisco Körfez Bölgesi'nden milyarderler ve teknoloji girişimcileri için de popüler bir tatil beldesi olarak öne çıkıyor.