Golden Global Yatırım Bankası'nın faaliyet izni iptal oldu
06.11.2026 07:25
Bankanın yükümlülüklerini yerine getiremediği tespit edildi.
Yükümlülüklerini vadesinde yerine getiremediğinin tespit edilmesiyle birlikte Golden Global Yatırım Bankası'nın faaliyet izni iptal edildi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından, Golden Global Yatırım Bankası 'nın faaliyet izninin kaldırmasına yönelik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
BDDK Kurulu'nun 4 Kasım Çarşamba günkü toplantısında, yapılan inceleme sonucunda Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.'nin faaliyet izninin 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 71'inci maddesinin birinci fırkasının (c) bendi çerçevesinde kaldırılmasına karar vermesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
NEDEN FAALİYET İZNİ KALDIRILDI?
Bankacılık Kanunu'na bakıldığında 71'inci maddenin birinci fıkrasının c bendinde “Yükümlülüklerini vadesinde yerine getiremediğinin tespit edilmesi" ayrıntısı yer alıyor.