Goldman altına güveniyor... Yükseliş tahminini korudu

Goldman Sachs, merkez bankaları ve kurumsal yatırımcıların Ocak ayından Mayıs ayına kadar ayda ortalama 77 ton altın satın aldığını ve bu rakamın firmanın daha önceki 2026 ortasına kadar ayda 80 tonluk tahmininin biraz altında olduğunu bildirdi.



Yatırım bankası altın fiyatlarında yükseliş görünümünü koruyor ve 2025 sonunda ons başına 3 bin 700 dolara, 2026 ortasında ise 4 bin 000 dolara yükseleceğini tahmin ediyor.



Altın fonlarındaki net pozisyonlar Nisan ayındaki zirveden bu yana azalırken, Goldman bunu olumlu bir işaret olarak görüyor ve borsa yatırım fonları (ETF'ler) ve merkez bankaları tarafından yenilenen birikim için yapısal alan yaratıyor.



Firmanın analistleri, jeopolitik belirsizliğin devam etmesini, merkez bankalarının çeşitlendirme stratejilerini ve süregelen enflasyon risklerini altının yukarı yönlü ivmesinin arkasındaki temel faktörler olarak göstererek "uzun vadeli alım" tavsiyelerini yineledi.



Raporda, "Özellikle gelişmekte olan piyasalardan gelen güçlü ve tutarlı merkez bankası talebi, altın için bir destek unsuru olmaya devam ediyor" denildi.