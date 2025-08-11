Goldman kararlı... Altın için 4 bin dolar tahmini

ABD'li dev yatırım bankası Goldman Sachs, altın fiyatı tahminini korudu.

Goldman Sachs, Nisan ayında yürürlüğe giren karşılıklı yüzde 10 gümrük vergisi oranına rağmen, altına yönelik herhangi bir fiili uygulama işareti bulunmadığını belirterek ABD'de altına gümrük vergisi getirilmesini beklemediklerini açıkladı.

Banka, Londra spot fiyatlarının 2025 sonuna kadar ons başına 3 bin 700 dolara, 2026 ortasında ise 4 bin dolara ulaşacağı yönündeki tahminini korudu.

