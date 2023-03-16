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Goldman Sachs, ABD büyüme tahminini düşürdü

Goldman Sachs, bankacılık krizinden sonra ABD ekonomik büyüme tahminini aşağı çekti. Banka, yaşanan son krizi gerekçe göstererek bir önceki tahminini 0,3 puan aşağı revize etti. Analistler son çeyrek için yıllık bazda yüzde 1,2'lik bir büyüme bekliyor.

Goldman Sachs, ABD büyüme tahminini düşürdü

'li yatırım bankası Goldman Sachs, yaşanan bankacılık krizi sonrasında ABD ekonomisi için tahminini aşağı yönlü revize etti.

Küçük bankaların karşı karşıya olunan bankacılık krizinde likiditelerini korumak için kredileri geri çağırmalarının kredi verme ortamına yönelik ortaya çıkardığı risklere işaret eden Goldman Sachs, 2023 dördüncü çeyrek için daha önce yüzde 1,5 olan GSYH büyüme beklentisini yüzde 1,2'ye indirdi.

Goldman yaptığı değerlendirmede, federal kuruluşların, regülatörlerin finansal sistemin desteklemek için agresif adımlar atmalarına rağmen bazı bankalarda gerilimin ısrarcı şekilde devam ettiğine de işaret etti.

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