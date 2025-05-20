Goldman Sachs gözünü Orta Doğu'ya dikti

Goldman Sachs, Orta Doğu'da daha fazla ofis açmayı ve personel sayısını artırmayı hedefliyor. Dev banka derin sermaye havuzlarından yararlanmak için bölgede genişleyen Wall Street meslektaşlarının arasına katılmak istiyor.



Varlık ve servet yönetimi küresel başkanı Marc Nachmann, New York merkezli firmanın yatırım ortaklıkları konusunda bölgesel egemen servet fonlarıyla çalışmaya devam ettiğini ve daha fazla fırsatı takip etmeyi beklediğini söyledi. Doha'da düzenlenen Katar Ekonomik Forumu'nda konuşan Nachmann, "Orta Doğu cazip risk/getiri fırsatları sunuyor" dedi.

HALKA ARZLARA DİKKAT ÇEKTİ



Nachmann ayrıca bölgede ilk halka arzların güçlü bir şekilde devam ettiğini ve bunun da "uluslararası yatırımcıların bölgeden para kazanmaları için daha fazla fırsat" yaratabileceğini belirtti.



Wall Street bankaları, birçok ülkenin ekonomilerini yeniden yapılandırmayı ve petrole daha az bağımlı olmayı amaçlayan milyarlarca dolarlık yatırım programlarından geçtiği Orta Doğu'da hızla açılıyor. Geçtiğimiz aylarda Goldman, Abu Dabi'de hedge fonları sermaye dağıtmaya hazır yerel yatırımcılarla buluşturmayı amaçlayan bir "cap intro" etkinliğine ev sahipliği yaptı. Bu arada Goldman Sachs Asset Management, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nu bölgeye odaklanan yeni bir fon serisinde ana yatırımcı olarak güvence altına aldı.

JP MORGAN DA PERSONEL SAYISINI ARTIRACAK



JPMorgan Chase & Co. bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada, önümüzdeki yıllarda Orta Doğu'daki işletmelerine 100'den fazla personel eklemeyi ve bölgedeki personel sayısını yaklaşık 500'e çıkarmayı planladığını söyledi.