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Goldman Sachs petrol tahminini 100 dolara yükseltti

Petrol fiyatlarında yüksek seyir devam ediyor. Varil fiyatı 95 dolara kadar çıkan Brent petrol için tahminler de yükseliyor. Yatırım bankası Goldman Sachs, Brent petrol için 12 aylık tahminini 93 dolardan 100 dolara çıkardı.

Goldman Sachs petrol tahminini 100 dolara yükseltti

Haziran ayından bu yana yüzde 30 yükselen petrolde güçlü seyir devam ediyor.

95 dolara kadar yükselen Brent petrol, Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyeleri gördü.

Talepteki artış ve OPEC'in arz kısıtlamaları nedeniyle petrole ilişkin fiyat tahminleri de yükseliyor.

Son olarak Goldman Sachs, Brent petrol için 12 aylık tahminini 93 dolardan 100 dolara yükseltti.

Chevron İcra Kurulu Başkanı Mike Wirth petrolde 100 dolar seviyelerinin görülebileceği tahmininde bulunmuştu.

fiyatlarındaki yükseliş enflasyonla mücadele eden merkez bankalarının politikaları üzerinde de belirleyici olacak

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?

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