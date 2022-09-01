Goldman Sachs, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti.



Goldman Sachs Türkiye için bu yılki büyüme tahminini yüzde 3,5'ten yüzde 5,5'e yükseltti. Goldman, cari açık tahminini 36 milyar dolardan 45 milyar dolara çıkardı.



Goldman Sachs Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz rezervlerinin haziran ayının üçüncü haftasından bu yana sert şekilde arttığını ve daha düşük bir dış finansman kısıtlamasıyla makro tahminlerini güncellediğini açıkladı.



Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7,5, ikinci çeyrekte yüzde 7,6 büyümüştü.