Goldman Sachs ve Bank of America üçüncü çeyrek bilançolarını açıkladı

ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs'ın net karı, bu yılın üçüncü çeyreğinde azalırken Bank of America'nın net karı, aynı dönemde yükseliş kaydetti.



ABD'li yatırım bankalarından Goldman Sachs ve Bank of America, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançolarını açıkladı.



Goldman Sachs'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın yılın üçüncü çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33 azalarak 2,1 milyar dolara geriledi. Bankanın 2022'nin aynı dönemindeki net karı 3,1 milyar dolar olmuştu.



Kurumun 2022'nin üçüncü çeyreğinde 8,25 dolar olan hisse başına karı da 2023'ün aynı döneminde 5,47 dolara düştü.



Goldman Sachs'ın bu yılın üçüncü çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalışla 11,8 milyar dolara indi. Şirket, 2022'nin üçüncü çeyreğinde 11,9 milyar dolar gelir elde etmişti.



Bankanın net kar ve geliri, üçüncü çeyrekte kaydedilen düşüşe rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.



BANK OF AMERICA'NIN KARINDA YÜZDE 10 ARTIŞ



Bank of America'dan yapılan açıklamaya göre, bankanın yılın üçüncü çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artarak 7,8 milyar dolara çıktı. Banka, 2022'nin üçüncü çeyreğinde 7,1 milyar dolarlık net kar açıklamıştı.



Kurumun hisse başına karı da bu yılın üçüncü çeyreğinde 90 sente yükseldi. Bankanın hisse başına karı, 2022'nin aynı döneminde 81 sent olarak kaydedilmişti.



Bank of America'nın bu yılın üçüncü çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarak 25,2 milyar dolara çıktı. Banka, 2022'nin aynı döneminde 24,5 milyar dolar gelir elde etmişti.



Bankanın net kar ve geliri yılın üçüncü çeyreğinde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.



ABD'de büyük bankaların bilanço sezonu geçen hafta JPMorgan Chase, Wells Fargo ve Citigroup ile başlamıştı. Söz konusu bankaların üçüncü çeyrek finansal sonuçları piyasa beklentilerinin üzerinde gelmişti.