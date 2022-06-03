Goldman Sachs Yönetim Kurulu Başkanı: Benzeri görülmemiş şoklar bekliyorum

JPMorgan CEO'su Jamie Dimon'ın yatırımcıları yaklaşan kasırgaya karşı uyarmasının ardından yüksek profilli bir uyarı da Goldman Sachs cephesinden geldi.

ABD'li yatırım bankasının yönetim kurulu başkanı John Waldron da yatırımcıları "yaklaşan kasırga"ya hazırlanmaları için uyardı.

Waldron, "Enflasyondan, değişen para politikasından ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından kaynaklı risklerin küresel ekonomiyi dizinden vurmasından korkuyorum" dedi.

Waldron, "Daha zorlu bir sermaye piyasaları ortamı göreceğimize kuşku yok" diye konuştu.