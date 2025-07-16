Goldman Sachs'ın karı arttı

Goldman Sachs, hisse senedi alım satımındaki rekor performans ve dalgalı piyasalar ve değişen küresel ticaret politikaları arasında yatırım bankacılığı faaliyetlerinde önemli bir toparlanmanın etkisiyle güçlü ikinci çeyrek kazançları bildirdi.



Yatırım bankası, bir önceki yılın aynı döneminde 3,04 milyar dolar veya hisse başına 8,62 dolar olan net gelirini 3,7 milyar dolar veya hisse başına 10,91 dolara yükseltti. Analistler hisse başına 9,53 dolar kar bekliyorlardı.



Gelir yıllık yüzde 15 artışla 14,58 milyar dolar'a yükseldi ve beklenen 13,47 milyar dolar'ı aştı. Bankanın hisse senedi alım satım birimi, artan ABD gümrük vergisi tehditleri ve küresel ticaret belirsizliği karşısında müşterilerin portföylerini yeniden konumlandırmak için acele etmesiyle %36'lık bir artışla 4,3 milyar dolar gelir elde ederek öne çıktı. Sabit gelir, döviz ve emtia ticareti de yüzde 9'luk sağlıklı bir artışla 3,47 milyar dolara ulaştı.



Yatırım bankacılığı gelirleri, borç yüklenim faaliyetlerindeki düşüşe rağmen güçlü danışmanlık ücretleriyle desteklenerek yüzde 26 artışla 2,19 milyar dolara yükseldi.



CEO David Solomon, “Bu sonuçlar, küresel franchise'ımızın gücünü ve ekibimizin değişken piyasaları yönlendirmedeki çevikliğini yansıtıyor” dedi.



Goldman'ın varlık ve servet yönetimi işi ise, hisse senedi ve borç yatırımlarındaki zayıflığı yansıtarak gelirinde yüzde 3'lük bir düşüşle 3,78 milyar dolara geriledi. Banka ayrıca, kredi zararları için ayırdığı karşılıkları bir önceki yılki 282 milyon dolardan 384 milyon dolara yükseltti.