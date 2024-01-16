Goldman Sachs'ın karı yüzde 51 arttı

Goldman Sachs'ın yatırımcı bankacılığı geliri düşmesine rağmen, hisse senedi ve varlık yönetimi biriminden elde ettiği gelirin artmasıyla dördüncü çeyrekteki karı yüzde 51 arttı.



Goldman Sachs dördüncü çeyrekte 2.01 milyar dolar, yani hisse başına 5.48 dolar kar açıkladı. Bankanın geçen yıl aynı dönem karı 1.33 milyar dolar, yani hisse başına 3.32 dolardı.



Goldman Sachs hisseleri borsa açılmadan önceki işlemlerde yüzde 1,7 artışla 384.50 dolara yükseldi.



Goldman Sachs hisseleri geçen yıl yüzde 12.3 yükselirken, JPMorgan Chase hisseleri yüzde 27 ve Morgan Stanley yüzde 10 yükselmişti.

