Goldman Sachs'tan enflasyon uyarısı

Goldman Sachs'ın güncellenmiş tahminine göre, bu yıl uygulamaya konan gümrük vergileri çekirdek TÜFE fiyatlarını 0.44 puan artırırken, yeni ve önerilen vergilerin önümüzdeki yıl 0.6 puan daha eklemesi bekleniyor. Birleşik etki, enflasyondaki düşüş hızını yavaşlatacak ve Fed'in politika görünümünü karmaşık hale getirecek.



Bankanın ekonomistleri, bu tarife etkileri olmasaydı, çekirdek TÜFE'nin yüzde 2'nin ortalarına daha yakın olacağını belirtti. Bu durum, aşırı ısınan talep yerine, ticaret gerilimlerinin 2026'ya doğru fiyat artışlarının kalıcılığının arkasında olduğuna işaret ediyor.



Goldman Sachs, enflasyonun Aralık 2025 itibarıyla çekirdek TÜFE bazında yıllık yüzde 3 seviyelerinde kalabileceği uyarısında bulundu. Bu oran, Fed'in yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde bir seviyeyi temsil ediyor.