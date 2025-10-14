Goldman Sachs'tan güçlü kar

Goldman Sachs'ın üçüncü çeyrek hisse başına karı 12,25 dolar olarak gerçekleşti. Wall Street analistleri ise hisse başına 11 dolar kar bekliyorlardı.



Bankanın geliri 15,18 milyar dolar ile 14,1 milyar dolar olan beklentinin üzerine çıktı.



Hisse başına dağıtılacak temettü miktarı 4 dolar olarak belirlendi.



Goldman Sachs hisseleri seans öncesi işlemlerde yüzde 1 değer kazandı. Hisseleri yıl başından bu yana yüzde 37 değer kazandı.